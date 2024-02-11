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Столтенберг та Білий дім розкритикували Трампа через погрози країнам НАТО

Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Колишній президент США Дональд Трамп розповів, як погрожував країнам НАТО, що буде підбурювати Росію до нападу на них, якщо вони не будуть робити внески в Альянс. Ця заява викликала обурення у Білого дому та генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та Yle.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс, коментуючи заяву Трампа, назвав її "жахливою" і такою, що ставить під загрозу нацбезпеку США.

"Заохочувати вторгнення вбивчих режимів до наших найближчих союзників є жахливим і безпідставним. Це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку", - сказав Бейтс.

На заяву Трампа відреагував і генеральний секретар НАТО. Як заявив Столтенберг, 

Виступаючи на мітингу в Південній Кароліні, Трамп, який балотується в президенти США, розповів, що одного разу "один із президентів великої країни" запитав його, чи будуть США, як й раніше, захищати їх від російського вторгнення, якщо вони не будуть робити внески в НАТО.

"Ні, я б не став вас захищати. Насправді я б заохочував їх (росіян, - ред.) робити все, що їм заманеться. Ти повинен заплатити. Ти маєш платити за рахунками", - процитував свою відповідь Трамп.

Річ у тім, що Трамп невірно розуміє систему фінансування НАТО. Країни-члени прагнуть витрачати щонайменше 2% ВВП на військові витрати, і більшість країн не досягає цієї мети. Однак 2% вважаються лише орієнтовним показником, і не існує обов'язкових "рахунків", які члени Альянсу мають сплачувати.

Вибори у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах експосол США в ООН Ніккі Хейлі. Наразі те, хто ж піде в президенти від республіканців, вирішується на внутрішньопартійних праймеріз.

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НАТОБілий дімДональд ТрампЄнс Столтенберг