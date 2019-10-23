Столтенберг призвал страны НАТО расширить военную помощь Украине

НАТО призывает страны альянса расширить военную помощь Украине. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встреч министров обороны НАТО.

По его словам, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

"Мы видим прогресс в реализации минских соглашений, в частности произошел обмен удерживаемыми", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса не признают аннексию Крыма. Столтенберг также рассказал о визите представителей НАТО в Украину.

"Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины", - подчеркнул он.

Напомним, североатлантический совет НАТО под председательством генсекретаря Альянса Йенса Столтенберга посетит Украину 30-31 октября. В рамках визита представители Альянса побывают в Одессе и Киеве.

В первый день делегация из Брюсселя прибудет в Одессу, где встретится с кадетами, посетит корабли и ознакомится с актуальной военной ситуацией в Украине. Для Североатлантического совета будут проведены специальные брифинги при участии министра обороны.

Также РБК-Украина сообщало, что НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС.