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Столтенберг призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что призвал провести заседание Совета НАТО - Россия. Оно запланировано на январь 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"Провел беседу с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по поводу продолжающегося неспровоцированного и необъяснимого наращивания Россией сил в Украине и вокруг нее", - заявил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что действия НАТО являются оборонительными и пропорциональными, и Альянс по-прежнему открыт для диалога.

"Я призвал провести заседание Совета НАТО-Россия в январе", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источник в альянсе сообщило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО на 12 января 2022 года.

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Российская ФедерацияУкраинаЙенс Столтенберг