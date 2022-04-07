Столтенберг призвал предотвратить эскалацию: помимо Украины, этот конфликт может разрастись

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфликт в Украине может разрастаться. Он призвал не допустить эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Столтенберга по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Понятно, что кроме Украины, этот конфликт может разрастись. Мы сейчас должны не допустить эскалации. Мы направили свои усилия на недопущение эскалации. Мы сохраняем единство и укрепляем позиции на восточном фланге", - заявил генсек НАТО.