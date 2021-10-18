Столтенберг призвал не отделять китайскую "угрозу" от российской

"НАТО - это альянс Северной Америки и Европы. Этот регион стоит перед лицом глобальных вызовов: терроризм, кибератаки, а теперь возросла мощь Китая...Китай приближается к нам", - отметил Столтенберг.

По его словам, Китай угрожает безопасности Европы своими кибервозможностями, а также новыми технологиями и ракетами дальнего радиуса действия.

"Прежде всего, Китай и Россия тесно сотрудничают между собой. Во-вторых, когда мы увеличиваем расходы на технологии ... мы имеем в виду обе эти страны", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что вопрос защиты стран НАТО от этих угроз "будут тщательно отражены в новой доктрине, которая описывает политику альянса в будущем десятилетии.

Известно, что новая стратегическая концепция будет принята на саммите НАТО летом 2022 года, однако в СМИ отмечают, что актуальная версия доктрины, которая была принята в 2010 году, не имеет никакого упоминания о китайской угрозе.