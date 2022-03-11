Столтенберг призвал европейские страны НАТО увеличить оборонные бюджеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к европейским союзникам. Он призвал страны увеличить оборонные бюджеты из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Столтенберг напомнил, что Германия после начала военных действий в Украине увеличила финансирование военной сферы. Генсек добавил, что порекомендовал всем европейским союзникам поступить подобным образом.

"Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты", - заявил он.