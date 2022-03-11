Столтенберг призвал европейские страны НАТО увеличить оборонные бюджеты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к европейским союзникам. Он призвал страны увеличить оборонные бюджеты из-за вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Столтенберг напомнил, что Германия после начала военных действий в Украине увеличила финансирование военной сферы. Генсек добавил, что порекомендовал всем европейским союзникам поступить подобным образом.
"Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты", - заявил он.
Напомним, правительство Украины перенаправило расходы из общего фонда государственного бюджета в размере 50 млрд гривен на оборону.
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