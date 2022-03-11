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Столтенберг призвал европейские страны НАТО увеличить оборонные бюджеты

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Пятница 11 марта 2022 11:51
Столтенберг призвал европейские страны НАТО увеличить оборонные бюджеты Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к европейским союзникам. Он призвал страны увеличить оборонные бюджеты из-за вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Столтенберг напомнил, что Германия после начала военных действий в Украине увеличила финансирование военной сферы. Генсек добавил, что порекомендовал всем европейским союзникам поступить подобным образом.

"Мы призвали всех наших членов увеличить свои бюджеты. Европейские союзники должны увеличить свои оборонные бюджеты", - заявил он.

Напомним, правительство Украины перенаправило расходы из общего фонда государственного бюджета в размере 50 млрд гривен на оборону.

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