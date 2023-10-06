UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Столтенберг призначив групу для аналізу підходу НАТО до південних сусідів

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Північноатлантичний альянс має намір визначити підхід до країн Близького Сходу та інших південних сусідів. Для цього створили групу експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберг призначив групу незалежних експертів для підтримки аналізу підходу НАТО до південного сусідства - зокрема до Близького Сходу, Північної Африки та Сахельського регіону (регіон у північній частині центральної Африки, куди входить 14 країн - ред.)", - сказано у повідомленні Альянсу.

Там уточнюють, що глибокий аналіз відносин НАТО з південними сусідами розпочали ще на Вільнюському саміті, який відбувся на початку липня цього року. До наступної зустрічі лідерів у Вашингтоні хочуть підготувати конкретні пропозиції щодо цього питання.

Завдання групи, яку призначив генсек, полягає у тому, щоб підготувати доповідь. Вона повинна допомогти союзникам оцінити розвиток подій у південних країнах-сусідах та визначити конкретні рекомендації щодо формування майбутнього підходу Альянсу.

Планується, що доповідь міститиме можливості для подальшої взаємодії та співробітництва з країнами-партнерами, міжнародними організаціями та іншими зацікавленими сторонами на півдні.

Згідно з планами, документ представлять Столтенбергу перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Альянсу, яка відбудеться у квітні 2024 року.

Нагадаємо, ще минулого року у ЗМІ повідомляли про те, що на Близькому Сході хочуть створити аналог НАТО. Однією з його цілей може бути протидія Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОАфрикаЄнс СтолтенбергБлижний восток