Столтенберг пообещал убедить Турцию одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Руководство НАТО обсудит с Анкарой ее опасения и найдет нужные аргументы. Об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Говоря о Владимире Путине, генсек альянса сказал, что Международному трибуналу в Гааге предстоит решить, является ли он военным преступником и вдохновителем геноцида. На прошлой неделе Швеция и Финляндия подали официальные заявки, которые должны одобрить парламенты стран, входящих в НАТО. Однако Турция пригрозила заблокировать их вступление, мотивируя это тем, что Швеция и Финляндия дают убежище курдским сепаратистам.