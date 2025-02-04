Столтенберг обійме посаду міністра фінансів Норвегії

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у прес-релізі Мюнхенскої конференції з безпеки.

Зазначається, що Столтенберг, який наразі є головою Мюнхенської конференції з безпеки, отримав пропозицію обійняти посаду міністра фінансів Норвегії.

"Він повернеться на свою посаду на громадських засадах на чолі Мюнхенської конференції з безпеки, як тільки залишить державну службу", - сказано у прес-релізі.

Сам Столтенберг заявив, що для нього є великою честю очолити міністерство

"Ретельно обміркувавши поточні виклики, які стоять перед нами, я вирішив прийняти прохання прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Стьора виконувати обов'язки його міністра фінансів. Я повернуся до Мюнхенської конференції з безпеки і до інших своїх обов'язків після завершення мого перебування на цій посаді. Я вдячний за рішення тимчасово звільнити мене від моїх обов'язків, поки я знову служитиму своїй країні. Я продовжуватиму брати участь в роботі ЦМБ і його численних заходах настільки, наскільки це дозволить мені моя нова посада", - заявив сам Столтенберг.

Нагадаємо, Столтенберг двічі був прем'єр-міністром Норвегії - у 2000-2001 роках, та у 2005-2013 роках. Він також очолював НАТО протягом десяти років, включаючи першу каденцію Дональда Трампа. Столтенберг економіст за освітою та вже займав пост міністра фінансів Норвегії у 1996-1997 роках.

Детально про те, хто такий Столтенберг - читайте у матеріалі РБК-Україна.