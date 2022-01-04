UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Столтенберг назвал темы заседания Совета НАТО-Россия

Автор: Валерия Полищук

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 12 января заседание Совета НАТО-Россия. В частности, на встрече будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью Европы, в том числе и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter.

"Я созвал заседание Совета Россия-НАТО 12 января для обсуждения вопросов, связанных с европейской безопасностью, в частности, ситуации в и около Украины и вопросов, связанных с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков. Повестка дня для содержательного диалога в интересах для всех нас", - написал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение созвать заседание Совета Россия - НАТО 12 января 2022 года.

До этого пресс-служба НАТО сообщила, что 12-13 января в Брюсселе пройдет заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств - членов альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс СтолтенбергРоссийская Федерация