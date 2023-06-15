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Столтенберг про контрнаступ: Україна матиме сильніші позиції, якщо досягне успіху

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Брюссель, Четвер 15 червня 2023 11:05
Столтенберг про контрнаступ: Україна матиме сильніші позиції, якщо досягне успіху Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна матиме сильніші позиції на переговорах з РФ, якщо досягне успіху в контрнаступі. Поки що російський диктатор Володимир Путін не готовий до переговорів та миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час спілкування зі ЗМІ перед зустріччю у форматі "Рамштайн".

"Ми не бачимо жодної готовності з боку Путіна, що він готовий до перемовин і миру. Звичайно, Україна буде мати сильніші позиції за столом перемовин, якщо досягне більшого успіху в контрнаступі. І, можливо, на певному етапі Путін зрозуміє, що він не може виграти цю війну на полі битви, й він вирішить, що треба сісти за стіл перемовин", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що поки невідомо, коли Україна та Росія можуть сісти за стіл переговорів. Генсек підкреслив, що мета НАТО зараз допомогти Україні у звільненні територій.

"Але якщо ми хочемо миру, нам необхідно постійно надавати військову підтримку Україні. Бо це є єдиний шлях до того, щоб Україна продовжила звільняти свої території. А також для того, щоб послати чіткий меседж Москві, що Росія не виграє на полі битви", - наголосив генсек Альянсу.

Україна розпочала наступ

У перші тижні літа українські війська посилили наступальні дії на сході та південному сході України. ЗСУ вдалося звільнити сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Генштаб ЗСУ повідомив, що наступ Сил оборони України триває на трьох напрямках - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Українські військові мають певні успіхи.

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