Столтенберг хоче "на певному етапі" запросити Україну до НАТО

Відповідаючи на запитання про можливу конфронтацію між Росією і НАТО в разі просування членства України в Альянсі, Столтенберг назвав "гарною справою" для Альянсу і для США підтримати Україну.

Генсек нагадав, що від самого початку НАТО створювалось, щоб запобігти війнам.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції та Фінляндії, а також в України", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що дуже важливо, щоб російський диктатор Володимир Путін не досяг бажаного в Україні, тому що це стане заохоченням для інших авторитарних режимів.

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", - сказав генсек НАТО.

Україна-НАТО

Нагадаємо, на початку січня відбулося перше засідання Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні військових головнокомандувачів.

Формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Під час засідань Ради відбулись взаємні консультації та ухвалення рішень.

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