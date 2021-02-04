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Столкновения под телеканалом "НАШ": задержали четырех участников

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители задержали четырех участников сегодняшних столкновений под телеканалом "НАШ" в Киеве. Полиция продолжает обеспечивать правопорядок возле здания телеканала.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Telegram-канале.

Как утверждают в министерстве, отдельные участники акции возле телеканала не отреагировали на требования и предупреждения правоохранителей и "прибегли к противоправным действиям".

"В результате четырех участников доставили в территориальное управление полиции. Сейчас ситуация возле телеканала спокойная. Работы телеканала не блокируется", - сказали в МВД.

Сейчас правоохранители проводят с участниками акции протеста превентивную работу.

Напомним, сегодня возле телеканала "НАШ" в Киеве устроили акцию протеста с требованием прекращения его работы. Во время акции произошли столкновения между участниками и правоохранителями.

Кроме того, позже участники акции протеста перекрыли движение по улице Жилянская, на которой расположено помещение телеканала "НАШ". Также в сети появилось видео, на котором полиция распыляет что-то похожее на слезоточивый газ.

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