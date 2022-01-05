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Сутички біля мерії Алмати. Кількість постраждалих йде на десятки

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Казахстан, Середа 05 січня 2022 11:46
Сутички біля мерії Алмати. Кількість постраждалих йде на десятки Фото: кількість постраждалих внаслідок протестів біля мерії Алмати росте до деятків (t.me.ressentiment_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок сутичок біля мерії Алмати (Акімату) постраждали десятки людей. При цьому мітингувальники атакують карети швидкої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KazTAG.

"Кількість постраждалих у результаті сутичок біля акімату Алмати пішов на десятки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, до місця подій вдалося проїхати лише одній кареті швидкої допомоги, при цьому натовп намагався завадити відвезти побитих.

"Медикам вдалося заповнити машину швидкою максимальною кількістю постраждалих і поїхати", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні протестувальники увірвалися до міської адміністрації в Алмати (Акімат). У будівлі вибиті вікна та двері. Крім того, в місті горить будівля прокуратури, а також сам Акімат.

Детально про всі події в місті Алмати в матеріалі РБК-Україна.

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