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Столкновения в Ираке: погибли четверо человек и 44 пострадали

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 10:19
Столкновения в Ираке: погибли четверо человек и 44 пострадали
Фото: протесты в Багдаде (skynewsarabia.com)

Полицейские даже поджигали палатки протестующих

В Ираке во время столкновений с полицией погибли четверо протестующих, еще 44 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь АР.

В частности, отмечается, что в городе Нассирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих на трассе. Полицейские даже поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие.

Добавим, в столице Ирака Багдаде продолжается противостояние между силовиками и протестующими, которые требуют внедрения реформ и изменения политической системы страны. Антиправительственные протесты в Ираке начались 1 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране правоохранители задержали несколько десятков участников акций протеста из-за причастности иранских военных к катастрофе украинского самолета над Тегераном. Силовики применяли против демонстрантов дубинки, электрошокеры, также были слышны звуки выстрелов.

По словам представителя Вооруженных сил Ирака Абделя Карима Халафа, патрули военнослужащих на мосту в районе Эс-Санак "подверглись нападению" со стороны протестующих.

РБК-Украина писало, что в Министерстве иностранных дел Украины дали рекомендации украинцам относительно визитов в страны Ближнего Востока. В частности, гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак, Иран и Сирию.

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