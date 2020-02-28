Столкновения в Харькове и коронавирус в Европе: новости за 27 февраля

Коллаж РБК-Украина

Коронавирус распространяется по странам Европы, в Харькове на рынке произошли столкновения, дела Вилкула и Колесникова закрыли. Подробнее о том, что произошло в четверг, 27 февраля, - в материале РБК-Украина

Число зараженных коронавирусом украинцев на Diamond Princess возросло

Количество зараженных коронавирусом украинцев на лайнере Diamond Princess увеличилось до четырех человек. Об этом РБК-Украина сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Максим Коваленко. По его словам, украинцев перевели в больничные учреждения из-за положительного анализа на коронавирус.

Тем временем вспышка коронавируса COVID-19 и летальные исходы были зафиксированы еще в нескольких европейских странах. РБК-Украина следит за тем, как коронавирус распространяется по странам Европы.

СНБО представил 8 правил для предотвращения коронавируса.

Столкновения в Харькове: задержаны более 50 человек, полиция открыла дело

На рынке "Барабашово" в Харькове произошли столкновения, были слышны выстрелы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию. В полиции отметили, что столкновения произошли между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ.

Полиция задержала 53 человека по факту столкновений. Сообщается, что по данному факту правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Штурм горсовета в Жмеринке: задержаны 19 человек, открыто два дела

В Жмеринке Винницкой области около 20 человек в масках пытались попасть в помещение городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области. Сообщается, что пройти в зал мужчинам помешала полиция. В ходе столкновений пострадали 8 полицейских и 4 гражданских.

Полиция открыла два уголовных дела и задержала 19 человек в результате штурма. Сообщается, что среди 19 задержанных участников беспорядков - лидеры общественных объединений "Эдельвейс" и "Национальные дружины". В пресс-службе "Национальных дружин" прокомментировали, что пришли на сессию городского совета Жмеринки, поскольку об этом попросили сами граждане.

Украина начала переговоры с Британией о безвизе

Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел. Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог.

Ранее сообщалось, что правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза. Brexit может позитивно повлиять на торговое соглашение между Украиной и Британией, так как Великобритания будет пытаться диверсифицировать свои торговые отношения.

Дела Вилкула и Колесникова закрыли

Октябрьский суд Днепра освободил бывших нардепов партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова от уголовной ответственности по срокам давности. Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений.

В частности, дело Вилкула закрыли еще 28 января этого года.

Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности. Что касается Колесникова, по данным следствия, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

По делу Гандзюк прошли обыски, Павловскому и другим объявили новые подозрения

Фигурантам дела о преступной группировке в Херсонской области, в том числе подозреваемому в ее организации Игорю Павловскому (бывший помощник нардепа), объявили новые подозрения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что прокуратура совместно с СБУ сообщила о подозрении четырем лицам, в том числе Павловскому, за насильственные действия в отношении активистов в Херсонской области и поджоги их имущества.

Укргидрометцентр дал прогноз на март

В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

"В марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега", - напомнили в Укргидрометцентре.