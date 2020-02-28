Зіткнення в Харкові та коронавірус в Європі: новини за 27 лютого

Колаж РБК-Україна

Коронавірус поширюється по країнах Європи, в Харкові на ринку відбулися сутички, справи Вілкула і Колесникова закрили. Детальніше про те, що сталося в четвер, 27 лютого, - в матеріалі РБК-Україна

Число заражених коронавірусом українців на Diamond Princess зросла

Кількість заражених коронавірусом українців на лайнері Diamond Princess збільшилася до чотирьох осіб. Про це РБК-Україна повідомив представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Максим Коваленко. За його словами, українців перевели до лікарняних закладів через позитивний аналіз на коронавірус.

Тим часом спалах коронавіруса COVID-19 і летальні випадки були зафіксовані ще в кількох європейських країнах. РБК-Україна стежить за тим, як коронавірус поширюється по країнах Європи.

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Зіткнення в Харкові: затримано більше 50 осіб, поліція відкрила справу

На ринку "Барабашово" в Харкові стались зіткнення, були чутні постріли. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію. У поліції зазначили, що сутички відбулися між приватними підприємцями та охоронцями торговельного центру. Невідомі застосували піротехніку та сльозогінний газ.

Поліція затримала 53 людини за фактом зіткнень. За даним фактом правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Штурм міськради в Жмеринці: затримано 19 осіб, відкрито дві справи

У Жмеринці Вінницької області близько 20 осіб у масках намагалися потрапити до приміщення міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Вінницькій області. Повідомляється, що пройти до зали чоловікам завадила поліція. У ході зіткнень постраждало 8 поліцейських і 4 цивільних.

Поліція відкрила дві кримінальні справи і затримала 19 чоловік в результаті штуру. Повідомляється, що серед затриманих 19 учасників заворушень - лідери громадських об'єднань "Едельвейс" та "Національні дружини". У прес-службі "Національних дружин" прокоментували, що прийшли на сесію міської ради Жмеринки, оскільки про це попросили самі громадяни.

Україна почала переговори з Британією про безвіз

Україна почала переговори з Британією про політичне співробітництво. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ. Головна тема перемовин - стратегічне партнерство та візовий діалог.

Раніше повідомлялося, що уряди України та Великобританії переглянуть угоду про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу. Brexit може позитивно вплинути на торговельну угоду між Україною і Британією, оскільки Великобританія буде намагатися диверсифікувати свої торговельні відносини.

Справи Вілкула і Колєснікова закрили

Жовтневий суд Дніпра звільнив колишніх нардепів партії "Опозиційний блок" Олександра Вілкула і Дмитра Колєснікова від кримінальної відповідальності за строками давності. Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на дані реєстру судових рішень. Зокрема, справу Вілкула закрито ще 28 січня цього року.

Вілкула підозрюють у тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності. Що стосується Колесникова, за даними слідства, він на посту глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

У справі Гандзюк пройшли обшуки, Павловському та іншим оголосили нові підозри

Фігурантам справи про злочинне угруповання в Херсонській області, в тому числі підозрюваному в його організації Ігорю Павловському (колишній помічник нардепа), оголосили нові підозри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура спільно з СБУ повідомила про підозру чотирьом особам, у тому числі Павловському, за насильницькі дії щодо активістів у Херсонській області та підпали їх майна.

Укргідрометцентр дав прогноз на березень

У березні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що на 2-3 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

"У березні ймовірні грози, сильний вітер, ожеледь та налипання мокрого снігу", - нагадали в Укргідрометцентрі.