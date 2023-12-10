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Столицю накрив туман: КМДА звернулася до водіїв та пішоходів

Фото: Київ 10 грудня накрив туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода у Києві 10 грудня погіршилася, столицю накрив туман. Водіям та пішоходам дали поради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.

Як і прогнозували синоптики, Київ сьогодні огорнув сильний туман. Видимість знизилася до 200-500 метрів.

Водіям радять дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Влада столиці закликала пішоходів бути уважними та обережними, а також одягати світловідбивні елементи - флікери, Це дозволить бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході, північному сході та у Дніпропетровській області вдень сніг та мокрий сніг. Місцями можливий дощ. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму очікується помірний дощ.

У Києві сьогодні хмарно, але без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледицю. 

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