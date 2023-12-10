Столицю накрив туман: КМДА звернулася до водіїв та пішоходів
Погода у Києві 10 грудня погіршилася, столицю накрив туман. Водіям та пішоходам дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію у Telegram.
Як і прогнозували синоптики, Київ сьогодні огорнув сильний туман. Видимість знизилася до 200-500 метрів.
Водіям радять дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Влада столиці закликала пішоходів бути уважними та обережними, а також одягати світловідбивні елементи - флікери, Це дозволить бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні на сході, північному сході та у Дніпропетровській області вдень сніг та мокрий сніг. Місцями можливий дощ. У Запорізькій, Херсонській області та в Криму очікується помірний дощ.
У Києві сьогодні хмарно, але без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледицю.
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