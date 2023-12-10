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Столицу накрыл туман: КГГА обратилась к водителям и пешеходам

Киев, Воскресенье 10 декабря 2023 12:32
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Столицу накрыл туман: КГГА обратилась к водителям и пешеходам Фото: Киев 10 декабря накрыл туман (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве 10 декабря ухудшилась, столицу накрыл туман. Водителям и пешеходам дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Как и прогнозировали синоптики, Киев сегодня окутал сильный туман. Видимость снизилась до 200-500 метров.

Водителям советуют следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Власти столицы призвали пешеходов быть внимательными и осторожными, а также надевать световозвращающие элементы - фликеры. Это позволит быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня на востоке, северо-востоке и Днепропетровской области днем снег и мокрый снег. Местами возможен дождь. В Запорожской, Херсонской области и Крыму ожидается умеренный дождь.

В Киеве сегодня облачно, но без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

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