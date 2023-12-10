Столицу накрыл туман: КГГА обратилась к водителям и пешеходам
Погода в Киеве 10 декабря ухудшилась, столицу накрыл туман. Водителям и пешеходам дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Как и прогнозировали синоптики, Киев сегодня окутал сильный туман. Видимость снизилась до 200-500 метров.
Водителям советуют следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Власти столицы призвали пешеходов быть внимательными и осторожными, а также надевать световозвращающие элементы - фликеры. Это позволит быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.
Погода в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня на востоке, северо-востоке и Днепропетровской области днем снег и мокрый снег. Местами возможен дождь. В Запорожской, Херсонской области и Крыму ожидается умеренный дождь.
В Киеве сегодня облачно, но без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.
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