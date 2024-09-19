Столиця збільшує допомогу Силам оборони ще на 600 млн гривень, - Кличко

Допомогу військовим від громади Києва буде збільшено ще на понад пів мільярда гривень. Відповідне рішення має ухвалити Київрада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада має виділити ще 600 млн на збільшення допомоги військовим. Київ продовжує шукати всі можливості, щоб допомагати військовим. І виділяючи кошти з бюджету міста, і залучаючи позабюджетні – як благодійну допомогу", - написав Віталій Кличко.

Також на сесії буде розподілено ще майже пів тисячі дронів для військових підрозділів, зазначив Кличко.

"На передову до бійців вирушать іще 430 дронів Mavic різних типів. Зокрема: 70 БпЛА Mavic 112-й бригаді Територіальної оборони столиці, 160 таких дронів – 241-й бригаді Тероборони Києва, 90 дронів - 5 штурмовій бригаді, та 110 БпЛА Mavic - бригаді швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж", - повідомив Кличко.

Мер також зазначив, що лише цього місяця захисники отримали вже понад 2000 дронів від громади Києва.

"Нагадаю, цього місяця ми вже передали захисникам від громади столиці понад 1 тисячу дронів Mavic, які я відвіз на фронт військовим чотирьох різних бригад. А вчора передали в Києві від громади ще тисячу FPV-дронів бійцям 3-ї окремої штурмової бригади", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що на початку вересня Віталій Кличко відвідав захисників на Харківському напрямку та передав їм від громади Києва понад тисячу дронів Mavic різних типів. Безпілотники отримали, зокрема, 112 та 241 бригади ТрО м. Києва, 3 штурмова бригада та 1 Президентська бригада оперативного призначення «Буревій» НГУ.