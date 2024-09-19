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Столица увеличивает помощь Силам обороны еще на 600 млн гривен, - Кличко

Четверг 19 сентября 2024 20:07
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Столица увеличивает помощь Силам обороны еще на 600 млн гривен, - Кличко Фото: столица увеличивает помощь Силам обороны еще на 600 млн гривен
Автор: Александр Мороз

Помощь военным от общины Киева будет увеличена еще более чем на полмиллиарда гривен. Соответствующее решение должен быть принят Киевсоветом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен выделить еще 600 млн на увеличение помощи военным. Киев продолжает искать все возможности, чтобы помогать военным. И выделяя средства из бюджета города, и привлекая внебюджетные – как благотворительную помощь", - написал Виталий Кличко.

Также на сессии будут распределены еще почти полтысячи дронов для воинских подразделений, отметил Кличко.

"На передовую к бойцам отправятся еще 430 дронов Mavic разных типов. В частности: 70 БПЛА Mavic 112-й бригаде Территориальной обороны столицы, 160 таких дронов - 241-й бригаде Терробороны Киева, 90 дронов - 5 штурмовой бригаде и 110 БПЛА Mavic - бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что только в этом месяце защитники получили уже более 2000 дронов от громады Киева.

"Напомню, в этом месяце мы уже передали защитникам от громады столицы более 1 тысячи дронов Mavic, которые я отвез на фронт военным четырех разных бригад. А вчера передали в Киеве от громады еще тысячу FPV-дронов бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в начале сентября Виталий Кличко посетил защитников на Харьковском направлении и передал им от громады Киева более тысячи дронов Mavic разных типов. Беспилотники получили, в частности, 112 и 241 бригады ТрО г. Киева, 3 штурмовая бригада и 1 Президентская бригада оперативного назначения "Буревий" НГУ.

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Киев Виталий Кличко
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