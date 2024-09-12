Столиця відправляє Конотопу термінову допомогу, - Кличко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Спілкувався з Артемом Семеніхіним - мером Конотопа. Російські варвари системно обстрілюють і знищують місто. Київ вже готує і терміново відправить найнеобхідніше в якості допомоги. Зокрема, дизпаливо для генераторів, бо ситуація з енергопостачанням обʼєктів життєзабезпечення в Конотопі критична. А також - матеріали для скління, деякі будматеріали. В першу чергу, для відновлення пошкоджених навчальних закладів", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також підтримав мера Конотопа Артема Семеніхіна, який розкритикував владу через те, що забрала у громад ПДФО.

"Держава кошти у міст вилучає (і ПДФО, і "військове" ПДФО, і "силове" вигадала). А тепер громади, зокрема прифронтові, вимушені самотужки і практично без коштів забезпечувати своє виживання", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського удару в Конотопі значно постраждав об’єкт інфраструктури та багатоповерхові житлові будинки. В місті склалася критична ситуація з електропостачанням.

Мер Конотопа Артем Семеніхін заявив, що у міста немає грошей навіть на обстеження постраждалих будинків та на закупівлю солярки для відновлення водопостачання.

"Хочу передати привіт депутатам Верховної Ради, які прийняли абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів", - заявив мер Конотопа.

Обстріл Конотопу

Російські війська масово обстріляли Конотоп у ніч проти 12 вересня. У місті зникло світло, 14 людей постраждали. Згодом стало відомо, що ситуація з електропостачанням у Конотопі після атаки РФ критична.

Росіяни атакували місто "Шахедами". Під ударом опинилися об'єкти енергетики та інфраструктури, житлові багатоповерхівки, магазин, відділення банку. Один із постраждалих перебуває в комі, він їхав допомагати рятувати людей після атаки та потрапив під обстріл дронів.