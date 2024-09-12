ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столица отправляет в Конотоп срочную помощь, - Кличко

Четверг 12 сентября 2024 14:56
UA EN RU
Столица отправляет в Конотоп срочную помощь, - Кличко Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Столица предоставит срочную помощь Конотопу, минувшей ночью пострадавшему от массированного российского удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Общался с Артемом Семенихиным - мэром Конотопа. Российские варвары системно обстреливают и уничтожают город. Киев уже готовит и срочно отправит самое необходимое в качестве помощи. В частности, дизтопливо для генераторов, потому что ситуация с энергоснабжением объектов жизнеобеспечения в Конотопе критическая. , некоторые стройматериалы. В первую очередь, для восстановления поврежденных учебных заведений", - заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также поддержал мэра Конотопа Артема Семенихина, раскритиковавшего власть из-за того, что забрала у общин НДФЛ.

"Государство средства у городов изымает (и НДФЛ, и "военное" НДФЛ, и "силовое" придумало). А теперь общины, в частности прифронтовые, вынуждены самостоятельно и практически без средств обеспечивать свое выживание", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в результате российского удара в Конотопе значительно пострадал объект инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. В городе сложилась критическая ситуация с электроснабжением.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что у города нет денег даже на обследование пострадавших домов и на закупку солярки для восстановления водоснабжения.

"Хочу передать привет депутатам Верховной Рады, принявшим абсурдный закон и забравшим деньги из местных бюджетов", - заявил мэр Конотопа.

Обстрел Конотопа

Российские войска массово обстреляли Конотоп в ночь на 12 сентября. В городе пропал свет, 14 человек пострадали. Впоследствии стало известно, что ситуация с электроснабжением в Конотопе после атаки РФ критическая.

Россияне атаковали город "Шахедами". Под ударом оказались объекты энергетики и инфраструктуры, жилые многоэтажки, магазин, отделение банка. Один из пострадавших находится в коме, он ехал помогать спасать людей после атаки и попал под обстрел дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Конотоп Виталий Кличко
NEWS
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США