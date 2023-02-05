Столиця штату Нью-Йорк Олбані допоможе відбудувати Бучу

Столиця штату Нью-Йорк Олбані стане містом-партнером для української Бучі і допоможе її відбудувати.

Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він відправився у США, щоб відвідати Олбані, мерія якого вийшла з ініціативою про партнерські відносини з Бучею. Всього делегація пробуде в Америці шість днів.

"Головна мета - донести до народу Сполучених Штатів те, що відбувається в Україні, і налагодити прямі зв’язки з політиками, фундаціями, які допомагають нам у відбудові", - сказав він.

Федорук зазначив, що "важливо відбудувати те, що зруйновано, але ще важливіше- стати набагато сучаснішими й сильнішими, ніж ми були до 24 лютого".