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В столиці влаштували реабілітаційний захід для поранених бійців, - Кличко

Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В Києві на Оболонському острові відбувся захід із соціально-психологічної реабілітації для поранених військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні, вже традиційно, влаштували захід із соціально-психологічної реабілітації для наших військовослужбовців. Цього разу, на їхнє прохання, були риболовля, відпочинок на пляжі, прогулянка Оболонським островом та мостом-Хвилею. Військові, які мають травми, ампутації та наслідки ПТСР, перебуваючи в лікарнях, не мають можливості самостійно вирушити на природу. Зручний трансфер для них забезпечило міське Соціальне таксі. Сподіваюся, що такий відпочинок покращить і настрій наших захисників, і самопочуття. Допоможе у відновленні координації та м’язової активності після травм і операцій. До того ж, перебування на природі знижує рівень стресу", - написав Кличко.

 

Раніше повідомлялося, що міська влада Києва організувала для поранених бійців реабілітаційний захід "Риболовля з пікніком", про який просили бійці на одній із зустрічей з Віталієм Кличком. 

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в столиці створюється сучасний "Берлінсько-Київський центр протезування". Про допомогу у створенні такого центру Кличко домовився з мером Берліна Каєм Вегнером.

 

 

 

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Віталий КличкоКиїв