В столиці відбулися аукціони Prozorro.Продажі: результати перевищили попередні у понад 30 разів

Завдяки онлайн-аукціонам з оренди комунального майна столиці через Prozorro.Продажі підприємці отримали рівний доступ та прозорі правила, а бюджетні надходження збільшились у десятки разів.

Про це з аявив співголова фракції "УДАР Віталія Кличка" у Київраді, член бюджетної комісії Дмитро Білоцерковець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"Київ підписав меморандум про співпрацю з Prozorro.Продажі. Паралельно з цим відбувся онлайн-аукціон на розміщення тимчасових споруд на 9 локаціях у Печерському районі. Крім того, незадовго до цього стартували торги на оренду місць для розміщення поштоматів. Метод подібних торгів абсолютно унеможливлює корупцію під час оренди комунального майна та дає можливість реалізації малого підприємництва, адже онлайн-торги – це про рівний доступ та прозорі правила для малого бізнесу", - написав Дмитро Білоцерковець.

Він також повідомив, що завдяки онлайн-аукціонам з 194 локацій в Печерському районі під розміщення тимчасових споруд залишилося лише 30. А результати по Печерському району перевищують попередні сплати в бюджет більше ніж в 30 разів.

Білоцерковець також зазначив, що подібна практика працює в Києві не перший рік. Зокрема, право на розміщення пересувної торгівлі також визначається на торгах через систему закупівель Prozorro, наголосив депутат.

Раніше повідомлялося, що Департамент територіального контролю міста Києва, КП "Київ.Прозоро" та АТ "Прозорро.Продажі" зміцнили партнерство щодо оренди локацій комунальної власності для розміщення тимчасових споруд через електронні торги, уклавши меморандум. У межах тристороннього співробітництва вирішуватимуться, зокрема, питання справедливих механізмів відбору організаторів торгів та створення єдиних правил проведення публічних торгів.

Також повідомлялося, що під час електронних аукціонів для оренди місць під тимчасові споруди у Печерському районі конкуренція серед підприємців сягнула рекордних показників – у торгах взяли участь 200 учасників. А вартість оренди деяких місць зросла в 10 разів.