В столице состоялись аукционы Prozorro.Продажи: результаты превысили предыдущие более чем в 30 раз

Благодаря онлайн-аукционам по аренде коммунального имущества столицы через Prozorro.Продажи предприниматели получили равный доступ и прозрачные правила, а бюджетные поступления увеличились в десятки раз.

Об этом заявил сопредседатель фракции "УДАР Виталия Кличко" в Киевсовете, член бюджетной комиссии Дмитрий Белоцерковец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Киев подписал меморандум о сотрудничестве с Prozorro.Продажи. Параллельно с этим состоялся онлайн-аукцион на размещение временных сооружений на 9 локациях в Печерском районе. Кроме того, незадолго до этого стартовали торги на аренду мест для размещения почтоматов. Метод подобных торгов абсолютно исключает коррупцию при аренде коммунального имущества и дает возможность реализации малого предпринимательства, ведь онлайн-торги - это о равном доступе и прозрачных правилах для малого бизнеса", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он также сообщил, что благодаря онлайн-аукционам из 194 локаций в Печерском районе под размещение временных сооружений осталось только 30. А результаты по Печерскому району превышают предыдущие уплаты в бюджет более чем в 30 раз.

Белоцерковец также отметил, что подобная практика работает в Киеве не первый год. В частности, право на размещение передвижной торговли также определяется на торгах через систему закупок Prozorro, подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что Департамент территориального контроля города Киева, КП "Киев.Прозоро" и АО "Прозорро.Продажи" укрепили партнерство по аренде локаций коммунальной собственности для размещения временных сооружений через электронные торги, заключив меморандум. В рамках трехстороннего сотрудничества будут решаться, в частности, вопросы справедливых механизмов отбора организаторов торгов и создания единых правил проведения публичных торгов.

Также сообщалось, что во время электронных аукционов для аренды мест под временные сооружения в Печерском районе конкуренция среди предпринимателей достигла рекордных показателей - в торгах приняли участие 200 участников. А стоимость аренды некоторых мест выросла в 10 раз.