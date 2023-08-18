У столиці Колумбії стався землетрус магнітудою 6,3: є загиблий та поранені

Повідомляється, що епіцентр землетрусу знаходився на південному сході столиці. Дрібні травми від падіння побутових предметів отримали кілька людей.

Конгрес Колумбії повідомив про пошкодження палати представників, де землетрус зірвав кілька гіпсових прикрас.

Агентство цивільної оборони Колумбії повідомило, що мешканців було евакуйовано з усього муніципалітету Кальваріо на південний схід від столиці. Вікна та двері у цьому районі були пошкоджені землетрусами.

У місті Вільявісенсіо після землетрусу також зафіксовано зсуви ґрунту. За даними колумбійських сейсмологів, після землетрусу було зафіксовано повторні поштовхи за кілька хвилин. Національна геологічна служба Колумбії оцінила другий землетрус магнітудою 5,6, а наступний афтершок - 4,8 бала.

Землетруси в Колумбії

Раніше ми писали, що у травні в Колумбії зафіксували серію землетрусів магнітудою до 4,8 балів за шкалою Ріхтера. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, їхній епіцентр знаходився на глибині 30 км.

Спочатку магнітуда найсильніших поштовхів оцінили в 5,5 бала, проте пізніше в центрі знизили силу до 4,8.