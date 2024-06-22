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У столиці Казахстану спалахнув 26-поверховий будинок: відео масштабної пожежі

Астана, Субота 22 червня 2024 14:38
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У столиці Казахстану спалахнув 26-поверховий будинок: відео масштабної пожежі Фото: в Астоні спалахнула багатоповерхівка (tengrinews.kz)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у столиці Казахстану у суботу, 22 червня. В Астані горить 26-поверховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.

Пожежа охопила 26-поверховий будинок житлового комплексу Rixos Khan Shatyr Residences. ЖК розташований у центральному районі Астани.

Як повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану, на останніх поверхах будинку загорілося зовнішнє покриття квартир.

На місці пожежі працюють щонайменше 72 пожежники та 16 одиниць техніки. Рятувальники частково евакуювали будинок.

На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що пожежа досить масштабна. Чорний дим помітно за декілька кілометрів.

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Нагадаємо, у травні у Берліні сталася пожежа металургійному заводі. Через загоряння була загроза викиду хімікатів.

Також зазначимо, що у Бразилії горів 33-поверховий хмарочос. Вогонь спалахнув на даху будинку.

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Казахстан Астана Пожежа
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