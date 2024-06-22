У столиці Казахстану спалахнув 26-поверховий будинок: відео масштабної пожежі
Потужна пожежа спалахнула у столиці Казахстану у суботу, 22 червня. В Астані горить 26-поверховий житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tengrinews.
Пожежа охопила 26-поверховий будинок житлового комплексу Rixos Khan Shatyr Residences. ЖК розташований у центральному районі Астани.
Як повідомляють у Міністерстві надзвичайних ситуацій Казахстану, на останніх поверхах будинку загорілося зовнішнє покриття квартир.
На місці пожежі працюють щонайменше 72 пожежники та 16 одиниць техніки. Рятувальники частково евакуювали будинок.
На опублікованих у мережі кадрах можна помітити, що пожежа досить масштабна. Чорний дим помітно за декілька кілометрів.
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Нагадаємо, у травні у Берліні сталася пожежа металургійному заводі. Через загоряння була загроза викиду хімікатів.
Також зазначимо, що у Бразилії горів 33-поверховий хмарочос. Вогонь спалахнув на даху будинку.
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