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В столице Казахстана загорелся 26-этажный дом: видео масштабного пожара

Астана, Суббота 22 июня 2024 14:38
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В столице Казахстана загорелся 26-этажный дом: видео масштабного пожара Фото: в Астоне вспыхнула многоэтажка (tengrinews.kz)
Автор: Наталья Юрченко

Мощный пожар вспыхнул в столице Казахстана в субботу, 22 июня. В Астане горит 26-этажный жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tengrinews.

Пожар охватил 26-этажное здание жилого комплекса Rixos Khan Shatyr Residences. ЖК расположен в центральном районе Астаны.

Как сообщают в Министерстве чрезвычайных ситуаций Казахстана, на последних этажах дома загорелось наружное покрытие квартир.

На месте пожара работают по меньшей мере 72 пожарных и 16 единиц техники. Спасатели частично эвакуировали здание.

На опубликованных в сети кадрах можно заметить, что пожар достаточно масштабен. Черный дым заметен в нескольких километрах.

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Напомним, в мае в Берлине произошел пожар на металлургическом заводе. Из-за возгорания была угроза выброса химикатов.

Также отметим, что в Бразилии горел 33-этажный небоскреб. Огонь вспыхнул на крыше дома.

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