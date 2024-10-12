У столиці Чечні стався потужний вибух на АЗС (відео)

Потужний вибух стався у столиці російської Чечні у суботу, 12 жовтня. У Грозному вибухнула АЗС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Як пишуть у мережі, вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів у Грозному. Місцеві пабліки зазначають, що вибухи нібито продовжуються.
Причина інциденту - поки невстановлена.
Прокремлівські Telegram-канали повідомляють про мінімум чотирьох постраждалих осіб. Серед травмованих мама з дитиною. На них нібито впав балон з АЗС, який відкинуло ударною хвилею.
У мережі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу.
Нагадаємо, в ніч на 12 жовтня у районі окупованого росіянами міста Ровеньки Луганської області пролунали вибухи та сталася масштабна пожежа. У мережі заявили про атаку дронів на нафтобазу.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу паливно-мастильних матеріалів у Ровеньках. Ця нафтобаза була не вперше атакована українськими військовими.
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