У столиці Чечні стався потужний вибух на АЗС (відео)

Як пишуть у мережі, вибух пролунав на автозаправній станції біля одного з коледжів у Грозному. Місцеві пабліки зазначають, що вибухи нібито продовжуються.

Причина інциденту - поки невстановлена.

Прокремлівські Telegram-канали повідомляють про мінімум чотирьох постраждалих осіб. Серед травмованих мама з дитиною. На них нібито впав балон з АЗС, який відкинуло ударною хвилею.

У мережі публікують кадри з місця інциденту. На відео зафіксований потужний вибух, який викликав сильну пожежу.