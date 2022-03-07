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В столице создаются резервы продуктов и лекарств, - Кличко

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Киев, Понедельник 07 марта 2022 11:38
В столице создаются резервы продуктов и лекарств, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что в столице создаются гуманитарные резервы. В городе накапливают дополнительные резервы продовольствия, лекарств и продуктов первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкою на обращение мэра Киева.

"В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна", - заявил Кличко.

Он добавил, что из столицы отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Также создаются безопасные пути для гуманитарных коридоров в Бучу и Гостомель.

Напомним, сегодня в городе Ирпень Киевской области продолжат проводить эвакуацию местных жителей.

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