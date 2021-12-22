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В столице Индии запретили празднование Рождества и Нового года из-за "Омикрона"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти столицы Индии Нью-Дели запретили массовые мероприятия на Рождество и Новый год. В городе опасаются распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Никакие культурные мероприятия и собрания не могут проводиться для празднования Рождества или Нового года на территории национальной столицы Нью-Дели", - цитирует агентство заявление управления по ликвидации стихийных бедствий индийской столицы.

В Министерстве здравоохранения Индии заявили, что в стране пока не зафиксирован ни один случай смерти среди инфицированных "Омикроном", и большинство случаев заражения этим штаммом протекает без тяжелых симптомов. При этом в ведомстве подчеркнули, что число больных новым вариантом коронавируса резко растет в течение последних дней.

На этом фоне правительство Индии призвало власти штатов подготовиться к всплеску инфекции и дало им право на введение ограничений, в том числе на проведение культурных мероприятий, собраний.

Напомним, в начале декабря из-за угрозы распространения штамма "Омикрон" Япония внесла Индию в список стран, въезжающие из которых подвергаются более строгому контролю.

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ИндияОмикронКоронавирус