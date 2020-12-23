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В столице Эстонии введут локдаун

Таллинн, Среда 23 декабря 2020 12:18
В столице Эстонии введут локдаун
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в Таллинне правительство введет жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса. Новые ограничения будут действовать с 28 декабря до 17 января.

это сообщает ERR.

Как сообщается, локдаун также введут в уезде Харьюмаа, административным центром которого является Таллинн.

"С учетом ускорения распространения коронавируса в Таллинне и Харьюмаа, растущую заполняемость местных больниц и распространения вируса среди персонала больниц, мы должны принять трудные решения, чтобы защитить от перегрузки нашу систему здравоохранения", - сказал Ратас.

На период локдауна в Харьюмаа и Таллинне будет запрещено предоставлять развлекательные услуги во всех заведениях, в том числе в казино, боулингах и бильярдных, клубах для взрослых и гостиницах. Предприятиям общественного питания будет разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Кроме того, будут закрыты все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут участвовать не более 10 человек.

Напомним, 15 декабря правительство Эстонии одобрило план вакцинации населения от коронавируса. Таким образом там готовятся к предоставлению разрешения на использование в ЕС первых вакцин от COVID-19.

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