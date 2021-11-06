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В столице Боснии отключат электроэнергию из-за наводнения

Автор: Анна Полисученко

В Боснии из-за обильных дождей произошло наводнение. Это повлекло за собой отключение электроэнергии во многих частях боснийской столицы Сараево.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сейчас в городе заблокированы автодороги, отменены школьные занятия и затоплен завод, заполняющий кислородные баллоны для пациентов с COVID-19.

Десятки людей эвакуировали из домов престарелых, других учреждений и частных домов в наиболее пострадавших частях города, а также в городах южной Герцеговины.

В настоящее время неизвестно, когда поставка электроэнергии стабилизируется из-за многочисленных сбоев в сети.

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Босния и Герцеговина