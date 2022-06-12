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В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее четырех человек погибли

Фото: в Кабуле прогремел взрыв (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате взрыва погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Взрыв погремел ранним вечером, 11 июня. Бомба была заложена в микроавтобусе.

По информации полиции, в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле погибли меньшей мере четыре человека.

Также п

Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, которые сотрудничали с американскими военными.

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АфганистанВзрыв