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В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее четырех человек погибли

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Афганистан, Воскресенье 12 июня 2022 01:53
В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее четырех человек погибли Фото: в Кабуле прогремел взрыв (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате взрыва погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Взрыв погремел ранним вечером, 11 июня. Бомба была заложена в микроавтобусе.

По информации полиции, в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле погибли меньшей мере четыре человека.

Также представитель городской полиции Халид Задран сообщил, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, которые сотрудничали с американскими военными.

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