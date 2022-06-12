В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее четырех человек погибли

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате взрыва погибли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Также п редставитель городской полиции Халид Задран сообщил, что н и одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

По информации полиции, в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле погибли меньшей мере четыре человека.

Взрыв погремел ранним вечером, 11 июня. Бомба была заложена в микроавтобусе.

Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, которые сотрудничали с американскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.