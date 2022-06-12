В столице Афганистана прогремел взрыв: не менее четырех человек погибли
Фото: в Кабуле прогремел взрыв (flickr.com)
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв. В результате взрыва погибли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Взрыв погремел ранним вечером, 11 июня. Бомба была заложена в микроавтобусе.
По информации полиции, в результате взрыва бомбы в микроавтобусе в Кабуле погибли меньшей мере четыре человека.
Также представитель городской полиции Халид Задран сообщил, что ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, что в Афганистане талибы убили десятки чиновников и других людей, которые сотрудничали с американскими военными.
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