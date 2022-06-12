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У столиці Афганістану прогримів вибух: не менше чотирьох людей загинули

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Афганістан, Неділя 12 червня 2022 01:53
У столиці Афганістану прогримів вибух: не менше чотирьох людей загинули Фото: у Кабулі прогримів вибух (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Афганістану Кабулі прогримів вибух. В результаті вибуху загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Вибух погримів рано ввечері, 11 червня. Бомба була закладена в мікроавтобусі.

За інформацією поліції, в результаті вибуху бомби в мікроавтобусі в Кабулі загинули щонайменше чотири людини.

Також представитель міської поліції Халід Задран повідомив, що ні одне угруповання поки не взяло на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, що в Афганістані таліби вбили десятки чиновників та інших людей, які співпрацювали з американськими військовими.

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