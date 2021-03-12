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"Столица пока держится": Кличко рассказал, грозит ли Киеву новый локудаун

Автор: Андрей Василюк

Киев сейчас находится в "оранжевой" зоне и ситуация с заболеваемостью коронавирусом пока контролируемая. Новый локдаун может быть введен правительством, если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина.

Об этом в своем Telegram написал городской голова Киева Виталий Кличко, отвечая на вопрос о вероятности нового локдауна в столице.

"Как видим, на западе страны ситуация очень сложная. Столица пока держится. Мы сейчас находимся в "оранжевой" зоне. Ситуация пока контролируемая", - написал мэр.

Он напомнил, что строгий карантин может ввести Кабмин своим решением.

"Правительство может снова ввести локдаун во всей стране, если большинство областей окажутся в "красной" зоне карантина. Об этом неоднократно заявляли и в Министерстве здравоохранения и премьер-министр", - отметил Кличко.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на зоны. В "красной" зоне действуют наиболее жесткие ограничения, "оранжевая" - зона риска, "желтая" - общие ограничения, а "зеленая" позволяет смягчить карантин.

Напомним, вчера в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольшее количество новых заражений с 11 декабря.

Также сообщалось, что в Украине немного ускорили темпы вакцинации - за вчера привили от COVID почти 9 тысяч человек. С начала кампании вакцинировали уже более 38 тысяч человек.

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