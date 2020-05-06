Stolitsa Group планирует получить контроль над 76,75% рынка "Столичный"

Группа компаний Stolitsa Group намерена обратиться в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля над компанией "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Об этом говорится в заявлении на сайте компании, передает РБК-Украина.

Как отмечается на сайте, Stolitsa Group в течение трех месяцев завершит приобретение 54,25% уставного капитала ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", в связи с чем обращается в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на приобретение контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, в январе 2019 года группа компаний Stolitsa Group подписали с Александром Стельмахом, который является бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный", соглашение о выкупе, принадлежащей ему как бенефициарному собственнику, доли.

Основной целью выкупа является расширение направлений деятельности, оздоровления финансово-хозяйственного положения рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный", а также реструктуризация долгов предприятия.

Как отмечают в компании, смена мажоритарного владельца рынка сельскохозяйственной продукции "Столичный" никоим образом не повлияет на работников, контрагентов, арендаторов торговых площадей и клиентов рынка.

Отметим, "Столичный" - современный объект оптовой торговли, который реализован в формате многофункционального логистического комплекса. В феврале 2020 года группа компаний Stolitsa Group приобрела 22,50% уставного капитала ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный" и разработала план финансового оздоровления предприятия в связи с имеющимися долговыми обязательствами (санации).

Результатом выполнения договоренностей со Стельмахом, как бенефициарным владельцем 54,25% уставного капитала рынка "Столичный", группа компаний Stolitsa Group будет владеть 76,75% уставного капитала рынка "Столичный".

Напомним, по состоянию на февраль 2020 года рынок "Столичный" имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн.

В марте 2020 года рынок "Столичный" увеличил кредиторскую задолженность компании на 175 млн грн, что в целом составляет 412 млн грн.