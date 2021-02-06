Stolitsa Group хочет построить подстанцию за счет улучшения электросетей для Киева, - эксперт

Застройщик Stolitsa Group, который намерен окончить строительство проблемных застроек "Аркады", вводит в заблуждение инвесторов и пытается обязать "ДТЭК Киевские электросети" строить подстанцию ПС "Аркада" для ЖК "Патриотика на озерах" за счет энергокомпании. Планом развития сетей Киева предусмотрено, что именно Stolitsa Group обязаны профинансировать эти работы.

Об этом сообщил эксперт по вопросам градостроения Георгий Могильный в Facebook.

По его словам, собственница девелопера Влада Молчанова, заявила инвесторам "Аркада", что ДТЕК обязан построить подстанцию для обеспечения электроснабжение ЖК "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

"Молчанова заявляет инвесторам Аркады, что именно ахметовский ДТЭК обязан за свой счет до 2022 года построить подстанцию для обеспечения электроэнергией ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах", потому что так написано в Плане его развития, утвержденном НКРЭКУ, и поэтому так будет предусмотрено в Меморандуме о "спасении пострадавших", - рассказал эксперт.

Эксперт убежден, что таким образом Молчанова манипулирует информацией и обманывает инвесторов, пытаясь сэкономить 340 млн грн на электроснабжении еще не построенного ЖК "Патриотика на озерах".

Кроме того, он проанализировал план развития сетей Киева, на который ссылается Молчанова и выяснил - в нем указано, что строительство ПС "Аркада" и воздушной линии "ТЭЦ-5 - Аркада" для ЖК "Патриотика на озерах" должно быть осуществлено за счет заказчика присоединения, а не за счет компании.

"Предусмотренное для Аркады строительство (пункты 1.1.1 и 1.2.2) в целом стоит почти 340 млн грн и его не планируется проводить за собственные средства ДТЭК - оно должно проводиться за счет платы за присоединение. Их реализация зависит от выполнения работ заказчиками, может корректироваться в зависимости от действий заказчиков, и это строительство выполняется заказчиками вне выполнения инвестиционных программ ДТЭК", - отмечает эксперт.

Эксперт также отметил, что план развития, утвержденный НКРЭКУ, обязательный к исполнению компанией ДТЭК.

"Как видите, в обязательной к исполнению программе, утвержденной НКРЭКУ, написано прямо противоположное тому, что солгала Влада Молчанова, а потом начали раскручивать кукловоды, вводя в заблуждение инвесторов Аркады. ДТЭК банально не может за свои средства строить ПС и КЛП для Аркады, потому что это не предусмотрено его Программой, утвержденной НКРЭКУ и обязательной к исполнению. Поэтому уже по привычной схеме, инвесторов обманывают, а они послушно делают все, что нужно очередном мошеннику-застройщику", - заявил Могильный.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что частная компания ДТЭК Киевские электросети не может за собственный счет строить электросети для присоединения домов "Патриотика" и "Патриотика на озерах".