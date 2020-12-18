Столичные врачи оказывают медицинскую помощь всем больным, которые в ней нуждаются, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Столичные врачи оказывают медицинскую помощь всем больным, которые в ней нуждаются.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

Он подчеркнул, что столичные врачи делают сегодня все возможное, чтобы оказывать помощь всем больным - относительно плановых и неотложных госпитализаций.

"Очень важно, чтобы все понимали: вопрос о необходимости, например, оперативного вмешательства может решить только врач. Он оценивает состояние пациента и принимает решение: нужна операция немедленно, можно ли ее сделать потом. Даже если жизни человека ничего не угрожает, но операция предупредит тяжелые последствия для здоровья и реабилитации, - ее обязательно сделают. Например, хирургические вмешательства по эндопротезированию. С одной стороны, больной сустав, требующий замены, не представляет угрозы для жизни. А с другой - постоянная боль и невозможность свободно двигаться приводит к страданиям. Поэтому таких пациентов киевские врачи оперируют", - отметил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в обычном режиме работают и онкологи. За 9 месяцев этого года в Киевском городском онкоцентре лечение получили более 24 тыс. пациентов. Осуществили более 4700 операций. Больные получают химио- и лучевую терапию.

Не изменился и график работы столичных нейрохирургов и кардиохирургов. С начала 2020 году в Киеве совершили около 2000 вмешательств на сердце. В том числе и тех, которые делают с помощью самых современных технологий.

"Например, на базе Александровской больницы сделали 20 операций по имплантации аортального клапана без разреза грудной клетки - через бедренную артерию. Эта стоимостная процедура - цена одного клапана - 900 тыс грн - для киевлян была бесплатной. А несколько дней назад врачи Александровской больницы, уже второй раз в этом году, успешно пересадили механическое сердце. Отмечу, что стоимость такого "нового сердца" - более 4 млн грн. Но для пациента операция была бесплатной - за счет городской программы "Здоровье киевлян". Сегодня пациент под наблюдением и опекой врачей и чувствует себя хорошо. Напомню, первую такую операцию в Александровской больнице сделали в феврале этого года. И я тогда навещал мужчину, жизнь которому спасло механическое сердце", - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, когда начнут вакцинировать от врачей COVID-19. Их вакцинация будет бесплатной.