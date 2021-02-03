Столичные медики уже получают увеличенные доплаты до 5 тысяч грн, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Столичные медики уже начали получать увеличенные доплаты из бюджета города.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Хочу сообщить, что столичные медработники уже получают увеличенные выплаты из городского бюджета. Ежемесячную безвозвратную финансовую помощь получили более 27 700 человек. В частности: более 8 тысяч врачей. Почти 12 тысяч среднего медперсонала. И почти 7600 младшего медицинского персонала. Это медработники 84 медицинских учреждений столицы", - сообщил Кличко.

Он напомнил, что в бюджете города предусмотрели на 2021 год почти 1,5 миллиарда гривен на такую финансовую поддержку всех медиков.

Доплачивал город медикам и в прошлом году. Особенно важным это стало после того, как, по медицинской реформой, с апреля 2020-го медучреждения перешли на финансирование Национальной службы здоровья.

"В этом году, по моей инициативе, мы увеличили выплаты. И теперь ежемесячно столичные врачи получают от города 5 000 гривен, медсестры - 4 000, младший медицинский персонал - 2 000 гривен. И мы продолжим поддерживать и помогать нашим медикам!" - отметил Виталий Кличко.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 3285 новых случаев коронавируса. При этом за вчера были госпитализированы 2 159 человек.