Столичні медики вже отримують збільшені доплати до 5 тисяч грн, - Кличко

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Столичні медики вже почали отримувати збільшені доплати з бюджету міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"Хочу повідомити, що столичні медпрацівники вже отримують збільшені виплати з міського бюджету. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримали понад 27 700 осіб. Зокрема: понад 8 тисяч лікарів. Майже 12 тисяч середнього медперсоналу. Та майже 7 600 молодшого медичного персоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що в бюджеті міста передбачили на 2021 рік майже 1,5 мільярди гривень на таку фінансову підтримку всіх медиків.

Доплачувало місто медикам і минулого року. Особливо важливим це стало після того, як, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я.

"Цього ж року, за моєї ініціативи, ми збільшили виплати. І тепер щомісяця столичні лікарі отримують від міста 5 000 гривень, медсестри - 4 000, молодший медичний персонал - 2 000 гривень. І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 3285 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора були госпіталізовані 2 159 осіб.