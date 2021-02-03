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Столичні медики вже отримують збільшені доплати до 5 тисяч грн, - Кличко

Київ, Середа 03 лютого 2021 18:30
Столичні медики вже отримують збільшені доплати до 5 тисяч грн, - Кличко
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Столичні медики вже почали отримувати збільшені доплати з бюджету міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн брифінгу.

"Хочу повідомити, що столичні медпрацівники вже отримують збільшені виплати з міського бюджету. Щомісячну безповоротну фінансову допомогу отримали понад 27 700 осіб. Зокрема: понад 8 тисяч лікарів. Майже 12 тисяч середнього медперсоналу. Та майже 7 600 молодшого медичного персоналу. Це медпрацівники 84 медичних закладів столиці", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що в бюджеті міста передбачили на 2021 рік майже 1,5 мільярди гривень на таку фінансову підтримку всіх медиків.

Доплачувало місто медикам і минулого року. Особливо важливим це стало після того, як, за медичною реформою, з квітня 2020-го медзаклади перейшли на фінансування Національної служби здоров’я.

"Цього ж року, за моєї ініціативи, ми збільшили виплати. І тепер щомісяця столичні лікарі отримують від міста 5 000 гривень, медсестри - 4 000, молодший медичний персонал - 2 000 гривень. І ми продовжимо підтримувати і допомагати нашим медикам!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 3285 нових випадків коронавірусу. При цьому за вчора були госпіталізовані 2 159 осіб.

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