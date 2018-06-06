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Интервью

Столичному "Магеллану" не грозит ротация арендаторов, - эксперты

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 14:04
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)
Фото: Магеллан (google.com.ua maps)

Смена собственника "Магеллана" не окажет существенного влияния на работу арендаторов

Смена собственника торгово-развлекательного центра "Магеллан", несмотря на резонанс в СМИ, не окажет существенного влияния на работу имеющихся арендаторов. Такой прогноз делают эксперты отечественной ритейл-индустрии, комментируя появление в ТРЦ управляющей компании, представляющей интересы нового владельца.

"Ситуация вокруг смены собственника ТРЦ "Магеллан" никоим образом не скажется на арендаторах… Едва ли произойдет крупная ротация арендаторов, так как многие из них уже являются собственниками площадей. А мелкие арендаторы особой погоды не делают", - отмечает директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, многое зависит от стратегии новой управляющей компании, но в любом случае она будет бороться за качественных арендаторов.

Согласны с таким мнением и другие эксперты.

"Чтобы оценивать перспективы развития ТРЦ "Магеллан" после смены собственника, нужно посмотреть, какая стратегия будет у новой управляющей компании. Дело в том, что за последний год на рынке торговой недвижимости Киева ситуация поменялась кардинально. Уровень вакантности снизился у хороших операторов до нулевой отметки. И сейчас, арендатору, чтобы попасть в торговый центр, нужно побыть значительное время в рейтинг-листе", - подчеркивает партнер Ассоциации ритейлеров Украины Александр Фиалка.

Он акцентирует внимание на том, что "Магеллан" уже работает с неплохими арендаторами, выступающими генераторами трафика. "Сейчас вряд ли произойдут кардинальные изменения. На мой взгляд, смена управляющей компании произойдет мягко. А дальше будет видно", - говорит эксперт.

 

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Теги публикации: торговый центр  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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