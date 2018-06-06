Столичному "Магеллану" не загрожує ротація орендарів, - експерти

Зміна власника "Магеллана" не зробить істотного впливу на роботу орендарів

Зміна власника торгово-розважального центру "Магеллан", незважаючи на резонанс у ЗМІ, не зробить істотного впливу на роботу наявних орендарів. Такий прогноз роблять експерти вітчизняної рітейл-індустрії, коментуючи появу в ТРЦ керуючої компанії, що представляє інтереси нового власника.

"Ситуація навколо зміни власника ТРЦ "Магеллан" жодним чином не позначиться на орендарях... Навряд чи відбудеться велика ротація орендарів, так як багато хто з них вже є власниками площ. А дрібні орендарі особливої погоди не роблять", - зазначає директор української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

За його словами, багато залежить від стратегії нової керуючої компанії, але в будь-якому випадку вона буде боротися за якісних орендарів.

Згодні з такою думкою й інші експерти.

"Щоб оцінювати перспективи розвитку ТРЦ "Магеллан" після зміни власника, потрібно подивитися, яка стратегія буде у нової керуючої компанії. Справа в тому, що за останній рік на ринку торгової нерухомості Києва ситуація змінилася кардинально. Рівень вакантності знизився у хороших операторів до нульової позначки. І зараз, орендарю, щоб потрапити в торговий центр, потрібно побути значний час у рейтинг-листі", - підкреслює партнер Асоціації рітейлерів України Олександр Фіалка.

Він акцентує увагу на тому, що "Магеллан" вже працює з непоганими орендарями, які виступають генераторами трафіку. "Зараз навряд чи відбудуться кардинальні зміни. На мій погляд, зміна керуючої компанії відбудеться м'яко. А далі буде видно", - говорить експерт.