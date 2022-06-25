На столичном Печерске найдено тело убитого выстрелом в голову мужчины: что известно
В Киеве на бульваре Дружбы Народов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работает полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.
В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор. На замечание соседей никто не реагировал. На место прибыли правоохранители.
"Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в квартиру. Там правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция проволит первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.
Также решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска казнили в лесу под Киевом украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева.