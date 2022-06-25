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На столичном Печерске найдено тело убитого выстрелом в голову мужчины: что известно

Новина українською →
Киев, Суббота 25 июня 2022 15:43
На столичном Печерске найдено тело убитого выстрелом в голову мужчины: что известно Фото: ограждающая лента Национальной полиции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Киеве на бульваре Дружбы Народов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работает полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.

В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор. На замечание соседей никто не реагировал. На место прибыли правоохранители.

"Поскольку жители квартиры, где громко работал телевизор, никак не реагировали на стук в дверь, было принято решение зайти в квартиру. Там правоохранители обнаружили тело неизвестного с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция проволит первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

Также решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска казнили в лесу под Киевом украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева.

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Полиция Киева
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