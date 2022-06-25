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На столичному Печерську знайдено тіло вбитого пострілом у голову чоловіка: що відомо

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Київ, Субота 25 червня 2022 15:43
На столичному Печерську знайдено тіло вбитого пострілом у голову чоловіка: що відомо Фото: огороджувальна стрічка Національної поліції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві на бульварі Дружби Народів виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову. На місці події працює поліція.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook поліції Києва.

У поліції розповіли, що їм надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на бульварі Дружби Народів довго і голосно працює телевізор. На зауваження сусідів ніхто не реагував. На місце приїхали правоохоронці.

"Оскільки мешканці квартири, де голосно працював телевізор, ніяк не реагували на стукіт у двері, було прийнято рішення зайти до квартири. Там правоохоронці виявили тіло невідомого з ознаками насильницької смерті та вогнепальним пораненням у голову", - йдеться у повідомленні.

Наразі поліція проволить першочергові слідчі дії, встановлюють особу загиблого та всі обставини його смерті.

Також вирішується питання відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська стратили в лісі під Києвом українського журналіста і фотографа Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова.

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