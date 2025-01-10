Столичне автопідприємство створило навчальний клас для операторів дронів на базі автобусу, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді ЗСУ автобус, переобладнаний в автономну та мобільну школу для навчання операторів дронів. Цей унікальний проєкт реалізувало столичне АТП.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Передав від громади Києва бійцям Третьої штурмової бригади сучасно оснащену мобільну школу для навчання з керування FPV-дронами. У рамках міської програми "Захисник Києва" КП "Автотранспортне підприємство міста Києва» вперше втілило такий проєкт - оновило і переобладнало старий автобус МАЗ на мобільну школу", - повідомив Віталій Кличко.
Він зазначив, що унікальність автобуса - в автономності роботи оснащення завдяки потужному генератору. Це дозволяє навчальному центру функціонувати будь-де без наявності стаціонарної електромережі.
За словами Кличка, всередині автобусу розташувалися 9 робочих місць, диван, великий телевізор для демонстрації навчальних матеріалів, кавомашина та міні-кухня.
"Проєкт реалізовували в кілька етапів, оскільки автобус був зовсім не новий. Повністю замінили металеву конструкцію, оновили електросистему, виконали дизайнерське оформлення. Художники розмалювали автобус, а меблі та брендовані матеріали виготовили на замовлення. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам", - наголосив Кличко.
Як повідомлялося, у 2024 році Київ спрямував майже 10 мільярдів гривень зі свого бюджету на підтримку Сил оборони. Це найбільше серед усіх регіонів.
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